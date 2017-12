Parreira também perde Ronaldinho Gaúcho Depois de Roberto Carlos, o técnico Carlos Alberto Parreira perdeu neste domingo mais um titular da Seleção para os jogos contra Peru (dia 16) e Uruguai (19) pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo: Ronaldinho Gaúcho sofreu um estiramento muscular na coxa direita durante o jogo do Barcelona contra o Betis e precisará de três semanas para se recuperar, segundo os médicos do clube. Ronaldinho sofreu a lesão aos 14 minutos do primeiro tempo e tentou voltar ao campo com uma proteção elástica na coxa, mas não suportou e teve de sair aos 19. Ele será submetido nesta segunda-feira à tarde a uma ressonância magnética e não deverá nem viajar para o Brasil - os jogadores da Seleção se apresentarão na terça-feira à noite em Teresópolis. "Acho que viajar não faria bem a ele, mas a decisão não depende de nós e sim da CBF", disse o médico Lluis Till. Parreira pode até convocar outro jogador, desde que seja de um clube brasileiro. Foi assim com Leandro, lateral-esquerdo do Cruzeiro, convocado para a vaga de Roberto Carlos. No jogo contra a Colômbia, pela primeira rodada das Eliminatórias, Ronaldinho Gaúcho não pôde jogar por estar suspenso e sua vaga no time foi ocupada por Alex.