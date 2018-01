Parreira tem grupo comportado nas mãos Poucas vezes como agora a seleção brasileira teve grupo tão bem comportado e tranqüilo. Nenhum dos 23 jogadores que Parreira levou para a Alemanha se encaixa na categoria de ?bad boy?, aquele atleta que costuma ter talento, mas que também dá muito trabalho e está sempre no centro de notícias polêmicas. Mas esse elenco amável corre o risco de voltar para casa já nesta quarta-feira, se perder para o Japão - com estragos imprevisíveis nos planos de alguns jovens que pretendem voltar para o Mundial de 2006. "Se considerarmos que o Brasil sempre entra como favorito em uma competição, a eliminação será frustrante", admitiu Júlio Baptista, um dos que sonham em garantir vaga no grupo que disputará a Copa no ano que vem. "Mas, independentemente de derrota, tudo vai depender do que cada um pôde apresentar aqui e da avaliação do treinador." Gilberto tem linha de raciocínio semelhante. O lateral-esquerdo segue à risca a cartilha politicamente correta que dá o tom ao comportamento do grupo e nem quer imaginar a possibilidade de fiasco em Colônia. "Seria ruim para todos", alertou o jogador do Hertha Berlim. "Para mim, seria ruim, porque vim para cá para mostrar que tenho condições de ser reserva de Roberto Carlos. Ficar até o fim me daria chance de jogar mais vezes, de ser bem avaliado." Esse espírito tem a aprovação de jogadores mais experientes. Roque Júnior, capitão nas duas partidas anteriores da Copa das Confederações, não vacila ao admitir que é "muito melhor" trabalhar com colegas mais sossegados. "O importante é ter a companhia de gente que sabe seus limites, que respeita a individualidade dos outros. A harmonia é fundamental, principalmente em competições como esta, em que a gente fica muitos dias em concentrações, um ao lado do outro, 24 horas por dia", contou. Emerson endossa a recomendação de Roque Júnior. Como é um dos que têm mais tempo de estrada - e horas de hotéis pelo mundo afora -, o volante da Juventus concorda que o bom relacionamento só traz conseqüências favoráveis a uma equipe. "Aqui, temos jovens maduros, que sabem o que querem e isso facilita nossa rotina", revelou. Os elogios mais entusiasmados vêm do próprio Parreira. Na avaliação do treinador, se não fosse a "consciência" de seus jogadores, a esta altura já teria enfrentado problemas, por conta de quase um mês sem folga. "Estamos trabalhando praticamente direto desde o início do mês, quando nos reunimos em Teresópolis", lembrou Parreira. "Estes jogadores demonstram profissionalismo, têm boa vontade e colaboram muito." Parreira preza a disciplina e, por isso, fica feliz por não ter nenhum ?rebelde? na seleção, como já ocorreu alguns anos atrás, quando recorreu a muito tato e paciência para segurar Romário. "Às vezes, quando se tem um bad boy que resolve, a gente precisa estudar o caso com cuidado", reconheceu. "Sem dúvida, é muito melhor tratar com pessoas mais cordiais. No grupo atual, não há problema algum.?