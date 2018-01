Parreira tem primeiro teste na França O primeiro desafio de Parreira no comando da Seleção Brasileira será a Copa das Confederações, na França, de 18 a 29 de junho. O técnico terá a oportunidade de testar a equipe que, a partir de setembro, enfrentará a maratona das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006. As seletivas serão disputadas no segundo semestre de 2003 e depois em 2004 e 2005, ainda sem datas definidas. Apenas os quatro primeiro colocados se classificarão ao Mundial da Alemanha. Leia mais no Jornal da Tarde