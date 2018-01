Parreira terá time dos sonhos em 2006 Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo ?Fenômeno? e Robinho. Não é um ataque dos sonhos? Pois pode ser a linha de frente da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2006. Os quatro, fora uma contusão grave, têm chances de emplacar no Mundial que será disputado na Alemanha. Kaká e Robinho são destaques da novíssima geração à disposição do técnico Carlos Alberto Parreira. Leia mais no Jornal da Tarde