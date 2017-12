Parreira: Trunfo é desejar ser hexacampeão No melhor estilo Felipão, o técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira disse nesta sexta-feira, após a convocação dos 17 jogadores ?estrangeiros?, que o maior trunfo da seleção de agora em diante é a ambição de voltar a ser campeã do mundo. ?O que queremos é que seja mantido o entusiasmo, a superação, o desejo, e a vontade de sermos campeões do mundo?, evocou o atual treinador, com um discurso mais parecido com o do técnico de Portugal. Parreira disse ainda que se sente privilegiado em poder reunir os jogadores de elite em seu grupo e que vai, como sempre, priorizar na parte tática tanto o coletivo quanto o individual.