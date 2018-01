Parreira vai convocar mais 14 nesta terça Luís Fabiano e Liedson. Pelo menos um dos atacantes de São Paulo e Corinthians vai estar na lista do técnico Carlos Alberto Parreira para a disputa da Copa das Confederações, este mês, na França. A convocação de 14 jogadores será feita nesta terça-feira, às 14 horas, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O treinador pode até levar os dois goleadores e vai abrir mão dos atletas do Santos, para não prejudicar o clube na reta final da Taça Libertadores da América. Ele se limitará a relacionar no máximo dois de cada equipe. Deivid, do Cruzeiro, também tem boas chances de ser escolhido. Parreira dispõe de uma pré-lista com aqueles que considera os melhores de cada posição. Para o ataque, além dos nomes óbvios de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo - os dois últimos vão ser poupados no torneio -, já anotou os de Luís Fabiano, Liedson e Deivid. Em entrevista recente, elogiou a regularidade do artilheiro do São Paulo. "Fez ótima temporada em 2002 e manteve o padrão." Nome certo na lista é o do pentacampeão Kléberson, do Atlético-PR. Existe um suspense especial para a definição dos goleiros que vão fazer companhia a Dida, o novo titular na posição, mais credenciado após defender três pênaltis pelo Milan na final da Liga dos Campeões da Europa. Rogério Ceni e Júlio César devem ter preferência sobre Marcos, do Palmeiras, que se desgastou quando do amistoso do Brasil com o México, em abril, ao pedir dispensa sob alegação de pequena crise alérgica. Dois dias depois de desconvocado, Marcos entrou em campo para enfrentar o Brasiliense, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O fato desagradou a comissão técnica da seleção e gerou protestos de Parreira e do coordenador-técnico Zagallo, na noite do embarque para o México. Na semana passada, Parreira chamou 11 atletas em atividade no exterior. O zagueiro Roque Júnior, do Milan, sofreu estiramento muscular e foi dispensado. Nesta segunda-feira, o Bayer Leverkusen enviou documento à CBF, solicitando a liberação do meia Zé Roberto a fim de que se submeta a uma cirurgia de garganta, programada para o mesmo período da competição. À noite, a entidade decidiu cortá-lo também da Copa das Confederações. Portanto, o treinador vai chamar nesta terça-feira 14 atletas para fechar a lista em 23 nomes. Ainda na zaga, Anderson Polga, do Grêmio, e Luisão, do Cruzeiro, estão contundidos e sem jogar há várias rodadas. Por isso, devem ficar fora. Assim, a cotação de Fábio Luciano sobe muito. Ele tem a seu favor as ótimas atuações pelo Corinthians no Brasileiro. Outra disputa está na lateral-direita. Como Cafu também foi poupado e Parreira chamou somente Belletti para a posição, é bem provável que a outra vaga fique entre Maurinho, do Cruzeiro, e Rogério, do Corinthians. Cicinho, do Atlético-MG, corre por fora. Na lateral-esquerda, é praticamente certa a convocação de Athirson, do Flamengo. Mas não será surpresa se Kleber, do Timão, deixar o colega carioca para trás. Com a inversão de datas da final da Copa do Brasil, decidida na noite desta segunda-feira na CBF, Cruzeiro e Flamengo vão poder ceder jogadores à seleção.