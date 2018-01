Parreira vai manter três no ataque Com o problema de Luizão na Justiça do Trabalho, o técnico do Corinthians, Carlos Alberto Parreira deve manter Deivid, Gil e Leandro no ataque para a próxima partida da equipe, contra o Americano, em Campos, quarta-feira, pela segunda rodada da Copa do Brasil. Os três jogadores fizeram a diferença na última partida do time, domingo, quando o Corinthians venceu a Portuguesa por 4 a 1, em pleno Canindé. "Fiz uma mudança tática no ataque que deu muito certo. Coloquei o Deivid um pouco mais aberto pela direita e o Leandro mais enfiado dentro da área. O time melhorou bastante depois disso", disse, e adiantou: "Contra o Americano, os três serão mantidos." O treinador também não poupou elogios ao volante Vampeta, que, segundo Parreira, acrescentou talento e experiência ao meio-de-campo corintiano. "É jogador para seleção brasileira", opinou. Se o Corinthians derrotar o Americano, na casa do adversário, por dois ou mais gols de diferença evita o jogo de volta em São Paulo, na próxima semana. Fumagalli - De acordo com o clube, o jogador está inscrito regularmente no Rio-São Paulo e só não estará à disposição do treinador para os próximos jogos por estar sem ritmo de jogo.