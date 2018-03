Parreira vai treinar Internacional-RS O presidente do Internacional, Fernando Miranda, anunciou nesta segunda-feira a contratação do ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira para treinar a equipe. O ex-técnico da equipe tetracampeã chega quarta-feira em Porto Alegre e assinará um contrato por seis meses, até o final da atual gestão. O time colorado foi desclassificado da Copa do Brasil e acabou o Campeonato Gaúcho apenas na quarta posição. A contratação de Parreira faz parte de uma estratégia da direção do clube para recuperar a imagem diante da torcida e tentar vencer a eleição no final do ano.