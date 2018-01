Parreira valoriza Copa das Confederações A comissão técnica da seleção e os dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dizem que só vão se pronunciar sobre o planejamento para a Copa do Mundo de 2006 depois que a equipe garantir classificação nas Eliminatórias. Mas Carlos Alberto Parreira sabe da importância da Copa das Confederações nessa preparação. Embora o torneio não tenha prestígio nem importância, o treinador brasileiro pretende utilizá-lo como preparação para a Copa do Mundo e, por isso, deverá convocar os jogadores titulares. Alguns aspectos levaram Parreira a tomar essa decisão. A Copa das Confederações será realizada em julho próximo, exatamente um ano antes do início da disputa do Mundial. Terá duração de quase duas semanas, permitindo que os atletas treinem juntos e se entrosem ainda mais - algo raro na temporada. E ocorrerá justamente na Alemanha, sede da Copa do Mundo. "A competição será realizada um ano antes da Copa e usará os estádios do Mundial", afirmou Parreira, justificando seu ponto de vista. Mas, por enquanto, a atenção está voltada para as Eliminatórias. No planejamento de Parreira, o Brasil precisa de 4 pontos nos dois próximos jogos. No dia 27 de março, o adversário será o Peru, em Goiânia. No dia 30, a partida vai ser contra o Uruguai, em Montevidéu.