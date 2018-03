Parreira vê equilíbrio na Copa América O técnico Carlos Alberto Parreira disse que houve equilíbrio na distribuição dos três grupos da Copa América, conhecidos após sorteio na segunda-feira, em Lima. Ele prevê dificuldades para superar Paraguai, Chile e Costa Rica, os três adversários do Brasil na primeira fase da competição, que será disputada em julho, no Peru. "Coincidentemente, vamos enfrentar antes disso Paraguai e Chile pelas Eliminatórias do Mundial de 2006. Então, não haverá surpresas quando jogarmos com essas seleções na Copa América", disse Parreira. A Costa Rica, de acordo com Parreira, fez uma boa Copa do Mundo na Coréia/Japão e não pode ser menosprezada. Sobre a altitude de 2.350 metros em Arequipa, cidade-sede da seleção brasileira no Peru, o treinador admitiu que o fato vai ser prejudicial para todas as equipes que atuarem no local. Ele reafirmou que tentará levar os principais jogadores para a Copa América, apesar de considerar como prioridade as Eliminatórias. Para o coordenador-técnico Zagallo, o equilíbrio na divisão dos grupos não é extensivo ao que tem como cabeça-de-chave a seleção da casa, o Peru. "Ali é moleza, mamão com açúcar", declarou, referindo-se ao grupo formado por Colômbia, Bolívia e Venezuela, além dos peruanos. "No nosso e no da Argentina (Equador, México e Uruguai), a briga vai ser boa." Zagallo acredita que o Paraguai será o maior obstáculo para o Brasil, por ter uma equipe "aguerrida, que joga com raça e valentia". Ele destacou a ascensão gradativa do futebol chileno nos últimos anos e espera uma forte retranca do time da Costa Rica.