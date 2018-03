Parreira volta a sentir o "gosto amargo" Quem acompanhou o técnico Carlos Alberto Parreira em 2002, no Corinthians, praticamente não o viu irritado em nenhuma ocasião. Quem vem acompanhado Parreira em pouco mais de três meses à frente da seleção já vê seus primeiros sinais de estresse. Parreira, que sofreu tanto em 1994, não imaginava que as cobranças fossem começar tão cedo. No início da madrugada desta quinta-feira, após o empate com o México por 0 a 0, no Estádio Jalisco, o treinador mostrou impaciência em alguns momentos e irritação com determinadas perguntas. Conhece mais do que niguém as pressões de se dirigir o time nacional, mas achou que pudesse ter um pouco mais de tranqüilidade. Afinal, assumiu a equipe com elevadíssimos índices de popularidade, após ter conquistado dois títulos com o Corinthians, o Rio-São Paulo e a Copa do Brasil. É verdade que, por enquanto a seleção está passando por processo de reformulação e disputando jogos amistosos, sem importância, mas são inevitáveis os questionamentos sobre o pífio desempenho brasileiro nas três primeiras partidas sob seu comando. ?Não me preocupo (com o fato de ainda não ter conquistado nenhuma vitória com a seleção), porque sei o potencial do futebol brasileiro. O nosso time tem muita qualidade, o Brasil é o país do futebol, podemos fazer três seleções", disse, com aparência carregada e de tédio, embora mantendo a educação e a elegância de sempre. Nesta quinta-feira pela manhã, quando estava no saguão do hotel que recebeu a delegação, foi abordado por um jornalista mexicano. Pediu, porém, para não ser entrevistado, fato pouco comum em seu comportamento. O retrospecto da equipe neste ano, com Parreira, é muito ruim: dois empates e uma derrota. E dois dos jogos foram contra adversários frágeis, China e México. A seleção marcou só 1 gol e tem média de 0,33. Nem nas eliminatórias, competição na qual teve fraca participação, chegou a índices tão ruins. ?Temos de apresentar um melhor nível ofensivo", reconheceu. ?Mas, no segundo tempo (contra o México), demos 10 chutes a gol." O treinador vem insistindo que só está preocupado em preparar a equipe para as eliminatórias. Por isso, não aceitará passivamente as críticas com os maus resultados. A maior parte da imprensa mexicana fez comentários negativos sobre a atuação brasileira e os torcedores vaiaram o time, que não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo. Um taxista que assistiu ao jogo disse que não vale a pena pagar para amistoso do Brasil. ?Os jogadores atuam sem vontade nesse tipo de partida." Esse mexicano disse tudo em poucas palavras. Ronaldo passou boa parte do confronto com as mãos na cintura. Gilberto Silva mostrou apatia. Os laterais nada fizeram e apenas o goleiro Dida saiu ganhando. Com participação segura, confirmou a condição de titular. ?O Parreira sabe que, na hora em que estiver valendo, serei o verdadeiro Ronaldo", disse o atacante - capitão do time quarta-feira -, admitindo que poderia ter jogado muito melhor. Então por que convocá-lo para esses jogos e frustrar o público, que o recebeu como um Deus? Só para garantir o dinheiro do amistoso?