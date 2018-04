Parte da cobertura da Arena Fonte Nova cede após chuva

SÃO PAULO - A 19 dias do início da Copa das Confederações, parte da cobertura da Arena Fonte Nova não resistiu à forte chuva que cai sobre Salvador desde a noite passada e cedeu na manhã desta segunda-feira. Não há registro de feridos.

A cobertura, feita de um tecido especial, cedeu à pressão da água acumulada nas últimas hora e se soltou da armação. Por consequência, um buraco se abriu em um dos trechos do teto do estádio que foi inaugurado no dia 5 de abril em evento que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff e do governador da Bahia, Jaques Wagner.

Depois do acidente, funcionários da arena utilizavam baldes para tentar escoar a água que se acumulou em diversos "gomos" da cobertura. A administração da Arena Fonte Nova ainda não se manifestou oficialmente sobre o incidente.

O estádio será um dos palcos da Copa das Confederações, em junho, e da Copa do Mundo, no próximo ano. A estreia da arena nas competições organizadas pela Fifa será no dia 20 de junho, na partida entre Nigéria e Uruguai. O estádio receberá mais dois jogos da Copa das Confederações. No Mundial, serão seis partidas.

Antes destes torneios, a Arena Fonte Nova está sediando alguns jogos do Vitória e do Bahia no Campeonato Brasileiro, que teve início no fim de semana.