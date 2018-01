Parte da renda do Come-Fogo é penhorada O empate por 1 a 1 no primeiro clássico Come-Fogo do Grupo 23 da Série C do Campeonato Brasileiro, disputado na tarde de domingo, no Estádio Santa Cruz, agradou mais ao Botafogo do que ao seu rival. Mas o jogo, tecnicamente fraco, valeu para a festa das duas torcidas, que não viam o clássico há mais de quatro anos. A velha rivalidade poderá tornar-se mais acirrada nesta quarta-feira, pois o Sertãozinho poderá garantir uma das duas vagas do grupo se vencer, em casa, o Botafogo. Na partida de domingo, outro detalhe comum entre os clubes: parte da renda foi penhorada. Quase 11 mil torcedores assistiram ao clássico, gerando renda de mais de R$ 92 mil. Desse total, oficiais de justiça levaram quase R$ 12 mil, dinheiro penhorado para garantir as quitações de dívidas trabalhistas do Botafogo com um ex-funcionário e com o atacante Washington, que passou recentemente pelo clube. este tipo de procedimento tornou-se corriqueiro em Ribeirão Preto: na quarta-feira (dia 17), no Estádio Palma Travassos, oficiais de Justiça levaram parte da renda do Comercial, no jogo contra o Sertãozinho.