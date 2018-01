Parte da seleção chega a São Paulo em clima tranqüilo Parte da seleção brasileira, eliminada nas quartas-de-final da Copa do Mundo pela França, desembarcou em um clima de tranqüilidade, no final da madrugada desta segunda-feira, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo). Apenas jornalistas e pessoas comuns que esperavam seus familiares recepcionaram os jogadores que vieram de Frankfurt. O primeiro a deixar o terminal de desembarque internacional foi o lateral-direito e capitão Cafu. Os outros jogadores que chegaram ao Brasil foram Cicinho, Robinho, Cris, Luisão, Rogério Ceni, Mineiro e Ricardinho. Além deles, desembarcaram o preparador físico Moraci Sant´Anna e o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. Outros membros da comissão técnica, como o treinador Carlos Alberto Parreira e o coordenador-técnico Zagallo, e o lateral-esquerdo Gilberto chegarão ao Rio de Janeiro no início da manhã desta segunda. O restante dos jogadores - como os atacantes Ronaldo e Adriano, o meia Ronaldinho Gaúcho e o lateral-esquerdo Roberto Carlos - preferiu continuar na Europa.