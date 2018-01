Parte da Sub-23 treina à tarde no Chile A seleção brasileira Sub-23 volta aos trabalhos nesta segunda-feira à tarde, em Valparaíso, no Chile. Após a boa vitória sobre a Colômbia, por 3 a 0, e a permanência no Pré-Olímpico, os jogadores fazem apenas relaxamento na piscina no Estádio Salsalito às 14 horas (horário de Brasília). Apenas aqueles que não começaram a partida contra os colombianos, desde o início, treinam no campo do Colégio Alemão às 18 horas. Na terça-feira, véspera do confronto contra a Argentina, o técnico Ricardo Gomes vai comandar um coletivo às 18 horas, no Colégio Alemão.