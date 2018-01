Participe da enquete: quem é o culpado pelo vexame da Sub-23? O ex-jogador Branco, coordenador das divisões de base da CBF e chefe da delegação no Chile, ficou perplexo com o que viu na malograda temporada naquele país. No relatório que enviará a Ricardo Teixeira, presidente da CBF, vai inocentar apenas seis jogadores pelo desastre no Pré-Olímpico: Gomes, Edu Dracena, Alex, Fábio Rochemback, Dudu Cearense e Daniel Carvalho. "Poucos jogaram com o ?espírito de seleção?, de grupo. Poucos mostraram bom comportamento, digno de jogador de seleção", disse Branco. Na sua opinião, a culpa é dos jogadores? Ou do técnico Ricardo Gomes, que, segundo alguns comentaristas, fez substituições erradas e não montou o time corretamente? Ou de todo o esquema da CBF? Participe da enquete