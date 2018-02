Participe do bolão da Eurocopa A Eurocopa entra nesta quinta-feira em sua fase decisiva. Com o começo das quartas-de-final, esquenta a disputa pelo título europeu de 2004. E o Estadão.com.br quer saber o seu palpite sobre quais serão as seleções finalistas e qual será o placar da grande final (apenas no tempo normal). Quem participar do bolão estará concorrendo a duas bolas oficiais do torneio. As quartas-de-final da Euro-2004 terão os seguintes confrontos: Portugal x Inglaterra nesta quinta-feira, França x Grécia na sexta, Suécia x Holanda no sábado e República Checa x Dinamarca no domingo. Clique aqui e participe do bolão.