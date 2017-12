Partida contra Gana será difícil, diz atacante checo O atacante Lokvenc, substituto de Koller na seleção da República Checa que vai enfrentar Gana, no domingo (17), em Colônia, acredita que não será fácil vencer os africanos, que vêm de derrota para a Itália, por 2 a 0. ?Eles são duros. Temos de apertar a defesa e marcar logo o primeiro gol. Não assisti ao jogo de Gana, mas já ouvi que eles fizeram uma grande partida, apesar da derrota. Mas para mim não é surpresa. Além de qualidade técnica, os jogadores de Gana são muito fortes fisicamente.? Além de Baros, que ainda se recupera de uma lesão e não participa dos primeiros jogos da Copa do Mundo, Koller sofreu um estiramento no músculo da coxa no jogo contra os Estados Unidos, vencido pelos checos por 3 a 0, e deverá voltar apenas nas oitavas-de-final. Nesta quinta-feira, o meia Pavel Nedved reafirmou que não irá mais defender a seleção checa após a Copa. "Eu prometi à minha esposa que deixaria a carreira internacional após o Mundial e pretendo cumprir."