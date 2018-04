Partida entre Roma x Cagliari também é adiada pelo Italiano

Temendo por mais confusões, a organização do Campeonato Italiano decidiu por adiar mais uma partida: Roma x Cagliari, que fecharia a 12.ª rodada da competição. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Jogo da Internazionale é suspenso após morte de torcedor Polícia diz que morte de torcedor foi um 'trágico erro' Torcida organizada força suspensão de Atalanta x Milan O jogo seria disputado em Roma, às 17h30 (horário de Brasília), e as autoridades temem que torcedores da Lazio, rival da Roma, entrassem em conflito pelas ruas da cidade pela morte do torcedor Gabriele Sandri, numa forma de retaliação. Este é o terceiro jogo adiado da rodada, já que Internazionale x Lazio e Atalanta x Milan também foram adiados. O adiamento da partida da Roma, no entanto, tem correlação com a morte do torcedor da Lazio, enquanto a partida do Milan foi adiada pelas atitudes dos torcedores da Atalanta, fazendo com que o jogo fosse finalizado depois de sete minutos.