Partida nos Aflitos é vital para Atlético-MG, diz Correa Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos ganhos, o Atlético-MG luta para alcançar os líderes e brigar por seu segundo título na competição. Para o volante Correa, o jogo de sábado, contra o Náutico, nos Aflitos, é de fundamental importância para manter as chances de o time mineiro repetir a conquista de 1971.