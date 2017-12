Partida vira uma decisão para o Mogi A diretoria, os jogadores e os torcedores do Mogi Mirim tratam o jogo contra o vice-líder Botafogo, neste sábado, às 16 horas, no Estádio "Wilson Fernandes de Barros", pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, como uma de cisão. Esta será a primeira vez na história que o clube carioca atuará em Mogi. O atacante Cléber, ex-Portuguesa e Coritiba, é um dos mais entusiasmados para este duelo. "Com certeza o jogo terá um sabor especial. Afinal de contas se trata do Botafogo e se vencermos daqui há dez ou vinte anos vai estar registrado que o Mogi venceu aqui", comentou. Enquanto isso, o técnico Jorge Raulli prefere encarar como mais uma partida da Série B. "Já passei ao elenco que será apenas mais um jogo. A competição está equilibrada e não podemos ficar olhando para camisa. Hoje em dia camisa não ganha jogo", declarou . Para este compromisso, o Mogi (19º colocado com 21 pontos) não poderá contar com o zagueiro Chicão e o meia Batista, ambos suspensos. Os substitutos devem ser Paulinho e Passos, respectivamente.