Partidas adiadas pela neve são remarcadas na Itália

No total, quatro confrontos válidos pela 17.ª rodada do Italiano foram adiados. Os primeiros a serem disputados estão marcados para o dia 20 de janeiro do ano que vem. Nesta data, serão realizadas as partidas entre Genoa e Bari, em Gênova, e Bologna contra Atalanta, em Bolonha.

Já no dia 27 entra em campo o vice-líder Milan, que ainda tenta alcançar a primeira colocada Inter de Milão para interromper a hegemonia do arquirrival na competição. Em Florença, o time do técnico Leonardo encara a Fiorentina. No mesmo dia, a Udinese recebe o Cagliari, em Údine.