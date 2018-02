Passada a cirurgia, Cafu inicia fisioterapia neste sábado O lateral-direito Cafu, da seleção brasileira e do Milan, inicia neste sábado tratamento com o fisioterapeuta Odir Carmo, que também presta serviços à seleção. Na terça-feira, após reavaliação médica, Cafu viajará a São Paulo para dar prosseguimento à primeira etapa de recuperação, com o fisoterapeuta Luís Alberto Rosan, da seleção e do São Paulo. ?O cronograma inicial não foi alterado e a expectativa é que Cafu possa retomar suas atividades normais aproximadamente em um mês?, disse José Luís Runco, chefe da equipe médica da seleção. Cafu recebeu alta nesta sexta-feira do Hospital Pasteur, no Rio, onde foi submetido a três cirurgias na manhã de quinta-feira: para correção de desvio de septo nasal, retirada da amígdala e recomposição do menisco do joelho esquerdo. Ele ressaltou que está confiante em disputar em plenas condições a Copa do Mundo. ?Estarei melhor ainda na Alemanha?, comentou. O lateral convocou entrevista coletiva para este sábado, às 10h30, no Hotel Sheraton, na zona sul do Rio, onde ficará hospedado até terça-feira. Ainda não definiu quando voltará para Milão.