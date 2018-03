Passagem de Mancini pela Inter pode ter acabado, diz empresário A passagem de Roberto Mancini pela Inter de Milão parece ter acabado depois que um encontro para discutir o futuro do técnico com o presidente do clube, Massimo Moratti, durou apenas 25 minutos, disse o empresário de Mancini, Giorgio De Giorgis nesta terça-feira. "Se acabou? Mais ou menos, parece que sim, mas não tenho nenhuma confirmação", disse De Giorgis ao site do jornal La Gazzetta dello Sport. A imprensa italiana tem especulado intensamente sobre a possibilidade da saída de Mancini da Internazionale. O técnico não comentou o assunto desde que conseguiu o terceiro título nacional com a equipe, há nove dias. Há especulações de que o ex-técnico do Chelsea José Mourinho substitua Mancini na Inter.