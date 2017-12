Passagem do Brasil pela Suíça vai virar até livro A editora suíça Recognos informou nesta quarta-feira que vai registrar a passagem da seleção brasileira pela cidade de Weggis, durante sua preparação para a Copa do Mundo, em um livro. A obra terá cerca de 120 páginas e estará disponível ao público a partir do dia 19 de junho. O livro terá versões em alemão, francês, inglês e português e deve custar 30 euros. A intenção da editora é que o livro traga relatos dos treinos e do dia-a-dia de alguns jogadores. Uma das histórias envolve Ronaldinho Gaúcho. O jogador teria solicitado uma loção para que os seus cabelos brilhassem com a luz do sol, já que eles eram longos e muito difíceis de pentear. O Brasil vai treinar em Weggis até o dia 4 de junho, quando embarca para a Alemanha. A estréia na Copa será contra a Croácia, no dia 13.