'Passamos com propriedade', diz Roger Machado após vitória no clássico

O técnico Roger Machado reconheceu que o Palmeiras encontrou dificuldades na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, neste domingo, no Allianz Parque. Depois de ter marcado o primeiro gol, logo aos 2 minutos, o time da Vila Belmiro conseguiu equilibrar a partida e chegou a ter mais posse de bola. Porém, o comandante alviverde exaltou o mérito que sua equipe exibiu para sair de campo vencedora.

"Foi uma parada dura. Conseguimos imprimir forte com marcação alta no início do jogo e fizemos os gols, no início do primeiro e do segundo tempo. Mas foi o jogo em que a gente menos teve a bola. Pelas características ofensivas e pela história, o Palmeiras continua atacando mesmo com a vantagem, mas não pode ceder espaços. Foi o que fizemos. Passamos com propriedade diante do rival forte do outro lado", afirmou o treinador em entrevista coletiva no Allianz Parque.

O treinador confirmou que o time que iniciou o clássico é a melhor formação do momento à disposição (Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja).

"Neste momento, os jogadores que estão entrando em campo são os que começaram hoje. Se, no ano passado, não se conseguia identificar, agora é importante ter uma base. Se não acontecerem as coisas, serei cobrado. Permiti ter um entrosamento com 11 e repeti-los, mas entendo que há muitos profissionais brigando por uma vaga e é preciso manter esses profissionais motivados, com possibilidade de entrar em campo. A gente vai em 'cima da navalha', dando ritmo de jogo e possibilitando oportunidade a quem não pode entrar", afirmou.

O treinador descarta mudar a escalação nos próximos jogos em função da vantagem que o Palmeiras conquistou. "Hoje, o campeonato não tem nada definido. Acumulamos uma gordura que, se não continuarmos no ascendente, podemos perder", afirmou.