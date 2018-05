Passaporte falso de brasileiro causa exclusão de Al-Nasr da Liga dos Campeões da Ásia

A Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira a exclusão do Al-Nasr da Liga dos Campeões da Ásia, até 2019, por emitir um passaporte falso ao brasileiro Wanderley. O atacante recebeu punição retroativa de três meses de suspensão.

Impedido de participar das próximas duas edições, o clube de Dubai ainda foi multado em US$ 50 mil (cerca de R$ 165 mil) e condenado a devolver US$ 340 mil (aproximadamente R$ 1,1milhão) em premiações recebidas na liga deste ano. O jogador, por sua vez, foi multado em US$ 10 mil (R$ 33 mil).

Com passagens por Ponte Preta, Cruzeiro e Flamengo, Wanderley havia sido suspenso provisoriamente no início de setembro, por 60 dias, após a AFC descobrir a falsificação de documentos para que ele pudesse atuar na Liga dos Campeões da Ásia.

Na competição, cada clube pode inscrever três estrangeiros e um jogador que seja de outro país asiático. Com isso, o Al Nasr forjou um passaporte indonésio.

"Al Nasr é o maior responsável por esta violação ao ter obtido deliberadamente um passaporte indonésio. Wanderley é responsável de ter aceitado ser inscrito como indonésio quando não possui a nacionalidade deste país", afirmou a AFC em comunicado no qual enfatizou que o brasileiro acabou sendo conivente com a irregularidade.