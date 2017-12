Passaporte falso pode ajudar Napoli O Napoli pretende pegar carona nas punições decididas nesta quarta-feira pela Justiça esportiva italiana. A equipe que Edmundo defendeu nos últimos meses foi rebaixada para a Série B, mas espera obter sucesso no tapetão. A alegação é a de que o clube foi prejudicado porque adversários utilizaram jogadores fora das normas previstas no regulamento do campeonato. O alvo dos napolitanos se concentra na Inter (que teve Recoba suspenso), na Udinese (Alberto, Jorginho e Warley) e no Vicenza (Dedé e Jeda). Os dois primeiros poderiam até cair, se fossem descontados os pontos das partidas em que estiveram em campo os atletas em situação irregular. A Inter poderia perder 21. No caso do Vicenza, não haveria modificação significativa, já que foi rebaixado mesmo, por sua campanha fraca. Mas, na eventualidade de o Napoli levar adiante seu protesto, ficaria na Série A, junto com a Reggina, que perdeu a repescagem para o Verona.