Passaportes: Cafu reafirma inocência O lateral-direito Cafu, da Roma, prestou hoje novo depoimento no inquérito que investiga o uso de passaportes falsos por jogadores estrangeiros que atuam no futebol italiano, com o objetivo de se passarem por comunitários, e voltou a declarar-se inocente. O brasileiro foi interrogado por mais de duas horas pelo promotor Silverio Piro e, ao sair do tribunal, não quis dar entrevistas. O advogado do jogador, Alessandro Cassiani, limitou-se a dizer que "Cafu confirmou que é completamente inocente??. Também depôs a secretária da Roma, Rosangela Montero.