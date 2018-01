Passaportes: tribunal condena três Um tribunal de Paris condenou nesta quarta-feira três jogadores sul-americanos por uso de passaportes falsos. O colombiano Farid Mondragon, o chileno Pablo Contreras e o argentino Emiliano Romay em princípio ficam impedidos por dois anos de atuarem por equipes do país. O trio também deve pagar multas que variam de R$ 50 mil a R$ 100 mil por "ilícito esportivo". Essas foram as primeiras sentenças emitidas pela Justiça Comum e são consequência das investigações que levaram à descoberta de vários casos de fraudes com documentação irregular. Vários atletas, principalmente sul-americanos e africanos, obtêm passaportes de países que integram a Comunidade Européia para ser inscritos em times franceses sem restrição. Na prática, não são considerados "estrangeiros". Mondragon, Contreras e Romay fazem parte de um grupo que estava sob suspeita e que já havia sido julgado pela Justiça Esportiva. Também os brasileiros Alex e Aloisio, ambos do Saint-Étienne, passaram por processos semelhantes, mas que não chegaram aos tribunais comuns. Dos três condenados nesta quarta-feira, apenas Mondragon ainda está na França. Ele é o goleiro titular do Metz, clube que disputa a Primeira Divisão, e no início do ano havia sido suspenso por uso de passaporte grego sem valor. O zagueiro Contreras jogava pelo Monaco com documentos italianos. Também foi afastado dos campos pelos tribunais esportivos e no momento está emprestado ao Racing, de Buenos Aires. O meia Romay pertencia ao Nice, da Segunda Divisão, e voltou à Argentina. Todos prometem recorrer da sentença, sob a alegação de que foram vítimas de golpes. "Nunca tive intenção de enganar ninguém", declarou Contreras, nos depoimentos iniciais. "Quem cuidou de meus documentos foi Bertoni", afirmou Romay, em referência do antigo titular da seleção argentina e campeão do mundo em 78. Se as condenações forem mantidas por novas instâncias da Justiça, haverá outro tipo de batalha nos tribunais esportivos. Várias equipes que se sentiram prejudicadas pedirão os pontos que eventualmente perderam em confrontos com Metz, Monaco e Nice. Será prato cheio para advogados.