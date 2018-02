Passarella ainda não estréia no sábado O técnico Daniel Passarella adiantou nesta quinta-feira que, apesar de já comandar a equipe no treino desta sexta-feira pela manhã para o jogo contra o União São João no sábado pelo Campeonato Paulista, só dirige o time do banco a partir de quarta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Cianorte pela segunda fase da Copa do Brasil. Sobre seu relacionamento com a imprensa - o treinador é conhecido por fazer treinos fechados e limitar entrevistas de seus atletas - disse que espera fazer seu trabalho com tranqüilidade e irá respeitar o trabalho de repórteres, mas também espera ser respeitado.