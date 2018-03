Passarella ainda não se decidiu As diretorias do Corinthians e da MSI seguem no aguardo de uma resposta de Daniel Passarella sobre a proposta para o argentino assumir o cargo de diretor internacional do clube. Após uma reunião realizada na casa do presidente Alberto Dualib, o treinador demitido não quis adiantar sua posição. ?Vou falar tudo numa coletiva. Lá, vou falar sobre tudo?, limitou-se a dizer Passarella, em entrevista à TV Record, na saída do encontro com os dirigentes corintianos e da MSI. A coletiva de imprensa do argentino deverá acontecer ainda nesta quarta-feira. Quem também falou ao final da reunião foi o presidente da MSI, Kia Joorabchian, que ressaltou não ter tanta pressa para definir a situação de Passarella. ?Oferecemos um cargo e ele ficou de pensar. Vamos conversar mais tarde para acertar tudo?, afirmou o iraniano. Sobre a contratação do próximo comandante do Corinthians, Kia também não tem pressa. ?Ainda vamos sentar e discutir as melhores opções. Os campeonatos europeus estão acabando?, disse o dirigente, que negou que tenha conversado com algum técnico até o momento. ?Não falei com o Leão nem com qualquer outro treinador.?