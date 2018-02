Passarella: anúncio muda de horário A diretoria do Corinthians transferiu das 15h para as 16 horas, o anúncio oficial da contratação do técnico argentino Daniel Passarella. A assessoria de imprensa do clube informa que os dirigentes "ainda estão acertando os últimos detalhes do contrato" e só depois disso, haverá uma entrevista coletiva para anunciar o acordo. Passarella chegou a São Paulo na noite de quarta-feira e desde então vem fazendo seguidas reuniões com dirigentes da MSI - a empresa parceira do Corinthians. Para alguns dirigentes a mudança no horário da apresentação não significa risco ao acordo. Outros, porém, afirmam que isso pode ser um indício de que os problemas são maiores do que o clube poderia imaginar.