Passarella assume culpa pela eliminação O técnico Daniel Passarella assumiu a culpa pela eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, após derrota nos pênaltis para o Figueirense, nesta quarta-feira, em Florianópolis. ?O único responsável sou eu, os jogadores não têm culpa pelo que aconteceu?, disse o argentino. Depois de afastar o goleiro Fábio Costa, de colocar Roger e Betão na reserva contra o Figueirense e com a eliminação na Copa do Brasil, além do mau começo no Brasileiro, Passarella já começa a sofrer ameaça de perder o cargo. Quando perguntado sobre isso, ele se limitou a dizer: ?Tenho uma profissão muito instável.? O técnico argentino admitiu que o resultado desta quarta-feira foi justo. ?O Corinthians não jogou bem e o Figueirense teve todos os méritos?, afirmou Passarella, que não vê motivo para desespero do torcedor corintiano. ?O melhor agora é ter tranqüilidade e pensar no que aconteceu.?