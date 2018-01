Passarella: ?baile sem música? Participar de um jogo sem torcida será uma novidade para todo o elenco corintiano, inclusive para o técnico Daniel Passarella. Como o Botafogo cumprirá uma suspensão imposta pelo STJD, a partida no estádio Luso-Brasileiro, domingo, no Rio, será com portões fechados. "Estamos acostumados com a nossa torcida empurrando o time. Vai ser uma situação estranha jogar com o estádio vazio", comentou o zagueiro Betão. Daniel Passarella tem uma definição melhor: "Jogar sem público é como bailar sem música". Ainda segundo o técnico, "vai ser um jogo atípico". Para Roger, a frustração vai ser muito maior. "O jogo vai ser na Ilha do Governador, lugar onde eu nasci. Joguei várias vezes naquele estádio. Queria que minha família e meus amigos me vissem lá". O meia, assim como o lateral Gustavo Nery, deve ganhar "alta" dos médicos para atuar domingo. Ambos se queixavam de dores musculares e tiveram até que ser cortados do amistoso da Seleção Brasileira contra a Guatemala. Mas já treinaram hoje e têm ótimas chances de jogarem domingo. A ausência deles foi muito sentida no empate por 2 a 2 com o Juventude, domingo. "São jogadores que fazem falta para qualquer equipe", admitiu Betão. Além de Roger e Gustavo Nery, o volante Rosinei tem feito tratamento intensivo para poder atuar domingo. Ele sentiu uma fisgada na perna direita, contra o Juventude. O lateral Coelho e o atacante Gil, que passaram três semanas afastados do time por causa de lesões, também já estão totalmente recuperados. "O Gil só não foi titular (contra o Juventude) porque estava machucado", disse o técnico Daniel Passarella. Contra o Botafogo, Gil deverá formar o ataque com Tevez. Jô volta para o banco. Os dois únicos jogadores que ainda permanecerão mais um tempo inativos são o volante Fabrício e o meia Hugo. O primeiro está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, depois que teve uma tendinite no joelho direito, operado ano passado. Já o segundo sofreu uma contratura muscular há duas semanas.