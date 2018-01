Passarella deixa a seleção do Uruguai Daniel Passarella não é mais técnico da seleção do Uruguai. O argentino apresentou pedido de demissão na tarde desta terça-feira e confirmou sua decisão no começo da noite, em entrevista concedida nas redondezas de Montevidéu. O treinador não deu maiores detalhes a respeito de sua atitude, no meio da disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 - o Uruguai é o 5º colocado, com 15 pontos. O desgaste se acumulou, nos últimos meses, mas o motivo final foi a negativa do Nacional de não liberar o atacante Sanchez para amistosos programados na Europa. O clube alegou que precisava do jogador para jogos na Copa Libertadores da América e Passarella não aceitou isso.