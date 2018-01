Passarella deve dirigir o Peñarol O treinador argentino Daniel Passarella, que comandou o Corinthians no início do Campeonato Brasileiro de 2005, pode assumir o Peñarol, do Uruguai. Ele viria para substituir Fernando Morena, cujo contrato à frente da equipe de Montevidéu termina o próximo dia 31 e não será renovado. O Peñarol vive uma crise, sem conseguir títulos e obter vagas em torneios internacionais. Nesta temporada, o Peñarol terminou na sétima posição do Apertura e não conseguiu vaga para a Libertadores. Para 2006, o time quer reverter a má situação e voltar às conquistas, com Passarella à frente. Dois fatores que podem ajudar são o fato de o técnico ter manifestado que queria se radicar em Montevidéu, além de sua passagem pela seleção uruguaia no início para as eliminatórias de 2002. Caso Passarella não acerte, a outra opção é o ex-jogador Matosas, com passagens por São Paulo, Goiás e Atlético-PR, e que fez boa campanha à frente do Rampla Juniors.