Passarella deve ?enxugar? o elenco O técnico Daniel Passarella quer que a equipe corintiana passe por uma pré-temporada de pelo menos 10 dias antes da estréia no Campeonato Brasileiro, dia 24, contra o Juventude. Até agora, o técnico argentino, que assumiu o time há um mês, não teve tempo para treinar e conhecer melhor o seu elenco por causa da maratona de jogos - em média dois por semana. Passarella deve se reunir com as diretorias do Corinthians e da parceira MSI nos próximos dias para definir os detalhes da preparação para o torneio nacional. O local da pré-temporada, por exemplo, ainda não foi definido. No começo do ano, o time passou alguns dias em um hotel em Porto Feliz. "Sempre falei que meu maior objetivo é o Campeonato Brasileiro. Quero levar o time à Libertadores da América do ano que vem", diz Passarella. "Por isso, precisamos nos preparar bem para o Brasileirão." O argentino pretende usar os dois últimos jogos no Paulistão como teste. Com o título já assegurado pelo São Paulo, a única motivação corintiana seria garantir o vice-campeonato, terminando na frente do Santos. Hoje, as duas equipes estão empatadas em pontos, mas o Corinthians leva vantagem por ter uma vitória a mais (10 contra nove). O próximo jogo do Timão pelo Campeonato Paulista é domingo (16h), contra a ameaçada Portuguesa, no Pacaembu. Sobre o elenco corintiano, Passarella não admite publicamente, mas pode haver uma redução drástica no número de jogadores. Atualmente, mais de 30 fazem parte do grupo. Os mais jovens, que estão tendo poucas oportunidades com o técnico argentino, como o volante Bruno Octávio e o meia Elton, podem ser emprestados para ganhar mais experiência. Os atacantes Wilson e Jô também podem sair, já que a contratação de Vágner Love, do CSKA da Rússia, está virtualmente acertada entre os dirigentes, que aguardam só a eliminação do time russo na Copa da Uefa para liberar o ex-palmeirense para o Corinthians. O CSKA está nas quartas-de-final do torneio e recebe nesta quinta-feira o Auxerre, da França. Outro que deve chegar em breve é o volante Mascherano, do River Plate. Nesta quarta surgiu um boato na Itália que ele estaria indo para a Fiorentina. A MSI nega, lembrando que há um acordo com o River para que ele se apresente depois da Libertadores.