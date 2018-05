Passarella é eleito presidente do River Plate Capitão e campeão mundial pela Argentina em 1978, o ex-técnico Daniel Passarella foi eleito, em resultado anunciado na madrugada deste domingo, presidente do River Plate. Dono de sete títulos como jogador e de mais três como treinador do clube, ele superou quatro adversários para vencer a eleição do tradicional time argentino, realizada no último sábado.