Passarella e Kia adiam definição O técnico Daniel Passarella e o presidente da MSI, Kia Joorabchian, parceira do Corinthians, adiaram para esta sexta-feira a definição sobre a permanência ou não do treinador no comando do time nesta temporada. Os dois, mais o diretor Paulo Angioni, fizeram a reunião durante o jantar nesta quinta e chegaram à conclusão de que ?precisam conversar mais?, segundo a assessoria de imprensa da empresa. Os três voltam a conversar antes do treino desta sexta à tarde, marcado para o Parque São Jorge. À princípio - fato não confirmado pela MSI muito menos pelo Corinthians - o principal empecilho para Passarella sair do clube seria uma multa contratual de cerca de US$ 1 milhão.