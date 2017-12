Passarella é o novo técnico do Parma O técnico argentino Daniel Passarella é o novo técnico do Parma. O anúncio foi feito nesta terça-feira e o treinador firmou contrato até 30 de junho de 2003 em substituição a Renzo Ulivieri, demitido na semana passada após a vitória por 2 a 1 contra o Perugia pelo Campeonato Italiano. No futebol italiano, Passarella defendeu a equipe da Fiorentina como jogador e na sua carreira de técnico treinou o River Plate e as seleções da Argentina e Uruguai. Sua primeira partida no comando da equipe italiana será contra a Juventus de Turim, no dia 18 de novembro. O Parma ocupa a 11ª colocação no torneio, com 11 pontos em 9 jogos.