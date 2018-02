Passarella, enfim, é apresentado Depois de muito suspense, o argentino Daniel Passarella foi apresentado na tarde desta quinta-feira como o novo técnico do Corinthians. Em São Paulo desde a noite de ontem, Passarella teve várias reuniões com a cúpula da MSI - a parceira do Corinthians - e o acordo chegou a ser colocado em risco. As negociações deveriam estar encerradas na manhã de hoje e a apresentação chegou a ser macada para às 15 horas. Pouco antes do horário previsto, no entanto, a assessoria de imprensa do clube transferiu a entrevista coletiva na qual o anúncio seria feito para uma hora depois. Na oportunidade, alegou que os dirigentes ?ainda estavam acertando os últimos detalhes do contrato?. A chegada de Passarella à sede do clube para a entrevista, no entanto, seu deu pouco antes da 17 horas.