Passarella fala em má sorte e pede tempo O técnico Daniel Passarella não conseguiu esconder a frustração pela surpreendente derrota por 3 a 0 para o Cianorte, em sua estréia no comando do Corinthians, mas pediu paciência aos torcedores. Segundo ele, é preciso tempo. ?É lógico que eu quero vencer o Cianorte na partida de volta, mas eu não estou pensando num jogo. Estou formando uma equipe?, disse o técnico após a partida. ?Estamos trabalhando há apenas 3 dias e, nesse tempo, não é possível se pensar numa equipe?, acrescentou. Passarella considerou o resultado injusto. "Os dois primeiros gols foram de sorte. O primeiro má sorte nossa, o segundo, sorte deles", argumentou. No desembarque da equipe, no aeroporto de Congonhas, na manhã desta quinta-feira, os jogadores procuraram explicações para a derrota. Fábio Costa admitiu que falhou no primeiro gol, mas se eximiu de responsabilidade nos outros dois. "Tomamos um gol por falha individual e outros dois por falhas de marcação?, disse. ?A única coisa que temos de fazer agora é levantar a cabeça e pensar na próxima partida", acrescentou. ?São coisas do futebol. Infelizmente tomamos um gol que não esperávamos, mas cabe a gente buscar uma maneira de reverter o placar. Eu sei que vai ser dificil, o time ainda está traumatizado pelo número de gol que tomou, mas agora é pensar no futuro?, disse o meia Roger. ?Não jogamos a toalha, não. Temos uma dificuldade muito grande pela frente, mas sabemos que temos condições de reverter essa vantagem?, afirmou Gil. ?Quem joga no Corinthians não pode jogar a toalha?, garantiu o meia Carlos Alberto. "Se eles fizeram 3 gols lá, nós podemos fazer 3 gols aqui", diz. O jogo da volta está marcado para o dia 6 de abril e o Corinthians precisa vencer por 4 gols de diferença se quiser passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Se vencer por 3 gols, a decisão será nos pênaltis. O Corinthians treina à tarde no Parque São Jorge. No domingo, o Santo André, na casa do adversário, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.