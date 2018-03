Passarella reforça equipe de advogados O ex-técnico do Corinthians, Daniel Passarella, reforçou sua equipe de advogados - que já tinha Iran Aires Monteiro e Mario Vaisman - com o compatriota Daniel Crespo para receber tudo o que tem direito pelo contrato assinado até o fim do ano. A insistência para receber os R$ 3,5 milhões indica que Passarella não aceitará o cargo de diretor internacional da MSI ? alternativa para que os dirigentes não paguem a multa rescisória.