Passarella se reúne com o Corinthians Daniel Passarella já está em São Paulo para acertar contrato com o Corinthians. Ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos, por volta das 18 horas, e seguiu para o Parque São Jorge onde está reunido com o iraniano Kia Joorabchian, dono da MSI, parceira do clube, o presidente do Corinthians, Alberto Dualib e outros dirigentes. O argentino pode ser confirmado ainda hoje como novo técnico do clube, no lugar do gaúcho Tite, demitido segunda-feira. Em sua primeira declaração em São Paulo, o argentino preferiu manter a cautela e garantiu que ainda restam detalhes para que sua contratação se torne oficial. "A chance de eu treinar o Corinthians é muito próxima. Ainda restam alguns detalhes que vamos conversar entre hoje e amanhã. Provavelmente, amanhã, nesse horário, já pode estar tudo certo.", disse o treinador, que até já distribuiu autógrafos a algumas crianças em sua chegada ao Brasil.