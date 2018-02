Passarella será apresentado às 15h Depois de várias rodadas de reunião - iniciadas na noite de ontem e que se prolongaram pela manhã de hoje - a diretoria do Corinthians chegou a um acordo e vai apresentar o argentino Daniel Passarella como o novo técnico da equipe para a temporada 2005. O anúncio oficial está marcado para as 15 horas desta quinta-feira, no salão nobre do clube, no Parque São Jorge. Os números não foram confirmados pelo clube nem pela MSI, mas o treinador deverá receber US$ 2 milhões por ano, ou seja, o mesmo que o maior astro da equipe, o seu compatriota Carlitos Tevez. O presidente da MSI, Kia Joorabchian, queria pagar US$ 1,5 milhão, mas pressionado pela tumultuada situação do clube, teve de ceder.