Passarella usa tradutor no 1º treino O argentino Daniel Passarella começou efetivamente nesta segunda-feira o seu trabalho no Corinthians. E, para comandar o primeiro treino no clube, contou com a ajuda de um tradutor. O brasileiro Leandro Moura acompanhou o treinador dentro de campo, no Parque São Jorge, e usou até um dicionário para ajudá-lo a orientar os jogadores. Mas Leandro Moura começou o trabalho já cometendo uma gafe. Ele apareceu no treino do Corinthians usando uma camiseta verde, cor do rival Palmeiras. Avisado pelo zagueiro Anderson, correu para trocar de roupa. Depois, o tradutor esteve ao lado de Passarella no começo e no final do treino coletivo, ajudando o treinador a conversar com o grupo de jogadores. Chegou até a usar um dicionário para não perder nenhuma palavra do comandante argentino. No treino coletivo, o time titular foi o mesmo que começou o jogo contra o União São João, no sábado. Depois, Passarella trocou o zagueiro Betão por Sebá e o volante Marcelo Mattos por Fabrício. A delegação do Corinthians viaja nesta terça-feira para Maringá, onde enfrenta o Cianorte na quarta, pela segunda fase da Copa do Brasil.