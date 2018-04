Passivo, Corinthians aguarda iraniano Passivos, inertes, assim é a postura das pessoas que detêm o poder no Corinthians em relação à parceria com o nebuloso grupo estrangeiro MSI. Na prática, conselheiros e dirigentes aguardam o retorno do iraniano Kia Joorabchian. Não têm feito qualquer tipo de avanço no sentido de levantar informações sobre a empresa e o pouco que sabem devem à apuração da imprensa paulistana. Uma exceção à regra acaba confirmando-a. O conselheiro e deputado estadual pelo PPS Romeu Tuma Jr. utilizou seus contatos com investigadores da Interpol para levantar detalhes sobre a MSI. Juntando alguns novos dados às notícias divulgadas no Brasil, ele prepara um relatório a ser entregue ao Ministério Público estadual quarta-feira. Apesar do próprio esforço, admite que o clube está fazendo muito pouco para se precaver contra uma possível operação ilegal. ?É algo grande demais para ficarmos esperando de braços cruzados.? O vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, afirma que ?enquanto Kia Joorabchian não chegar, nada será feito?. ?Até porque o clube ainda não recebeu o documento que comprova a existência da MSI. Portanto, para nós, a empresa continua não existindo?, disse Citadini. A partir de tal confirmação, conta o dirigente, se convocaria a reunião do Conselho Deliberativo e, só então, se iniciaria a discussão sobre as cláusulas do contrato de parceria. Pessoas ligadas ao presidente Alberto Dualib dão como certo que o iraniano desembarque em São Paulo no início da próxima semana. Viria da Argentina, onde estaria negociando reforços para o time paulista. Especula-se, no entanto, que depois de perder o apoio do bilionário russo Boris Berezovski, que não gostou de ver seu nome associado à negociação, Joorabchian está na Europa à caça de novos investidores.