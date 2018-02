Pasto perde para o Defensor e dá adeus à Libertadores O colombiano Deportivo Pasto foi derrotado pela terceira vez na Libertadores e se despede de qualquer chance de classificação no Grupo 8, o mesmo do Santos. O carrasco da vez foi o uruguaio Defensor Sporting, que bateu os donos da casa, de virada, por 2 a 1. E os gol da vitória saíram só no final da partida. William Martínez aos 35 minutos, e Diego de Souza, aos 47, marcaram para o Defensor. O Pasto abriu o placar aos 26 minutos da primeira etapa, com Carlos Rodas. A equipe colombiana não marcou um ponto sequer na competição e segue na última colocação do grupo. O Argentino Gimnasia Y Esgrima é o terceiro, com três. Com a vitória sobre o Pasto, os uruguaios se consolidam na segunda colocação, com seis. Já o Santos, com 100% de aproveitamento, é o líder com nove pontos.