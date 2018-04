Pastore diz que está próximo de renovar contrato com o PSG

Em meio a um bom início de temporada, o argentino Javier Pastore aproveita aquele que talvez seja seu melhor momento no Paris Saint-Germain. Feliz com a fase, o meia contratado em 2011 já pensa em acertar a renovação de seu vínculo com o clube, mesmo tendo contrato até junho de 2016.

"O clube já falou com meu agente. Por enquanto, não tem nada de concreto, mas eu acho que vou ficar em Paris. É meu desejo e também o do clube", declarou ao jornal francês Le Parisien. "Vou deixar a discussão chegar ao final, mas estou muito feliz em Paris. Não falei com meu agente sobre a duração (do contrato), mas quanto mais longo, melhor."

Pastore só gostaria que este bom momento que atravessa tivesse acontecido antes. O jogador esteve longe de seus melhores dias na última temporada, chegou a ficar no banco no PSG e, com isso, perdeu espaço na seleção argentina, o que o deixou fora da Copa do Mundo no Brasil. Com Gerardo Martino no comando, o meia voltou a ser convocado para os amistosos de novembro contra Croácia e Portugal e espera se firmar com a camisa de seu país.

"Estou me sentindo melhor que nos anos anterior. Este ano, estou na melhor forma", afirmou. "Mas há outras coisas. Quando assisti à Copa do Mundo pela televisão, percebi. Me senti mal por não estar lá. Foi deprimente para mim. Se tivesse jogado meu melhor nas últimas três temporadas, teria ido ao Brasil. Então, decidi que não perderia mais tempo."